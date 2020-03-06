Жителей Владивостока приглашают отпраздновать 8 марта массовой лыжной гонкой
Всех желающих приглашают принять участие в массовой лыжной гонке, которая состоится в субботу на Русском острове. Мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня. Как сообщают в пресс-службе администрации Владивостока, прокат лыж и само участие в соревнованиях бесплатные.
Снежная гонка пройдет на базе школы №5, что в поселке Канал. Участникам на выбор будут даны разные дистанции. Все зависит от возраста лыжника и его уровня спортивной подготовки.
Молодежь, например, покажет себя в 1-километровой гонке, а профессионалы – на 10-километровой. Среди последних организаторы разыграют призовой фонд – 20 тысяч рублей. Разумеется, победителей и все призеров ждут заслуженные подарки и памятные награды. Всем лыжникам, которым еще нет 18 лет, вручат медальки.
Чтобы принять участие в массовых гонках, нужно отправить электронную заявку на сайте.
Программа мероприятия:
9:00 – 10:00 – регистрация участников на стартовой поляне;
10:30 – торжественное открытие мероприятия;
11:00 – старт участников, интервальный;
13:30 – церемония награждения.
ИСТОЧНИК KP.RU