2020-03-06T02:32:21+03:00
Общество

Жителей Владивостока приглашают отпраздновать 8 марта массовой лыжной гонкой

Мероприятие состоится 7 числа на Русском острове
Кристина ГРИН
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Участие в мероприятии абсолютно бесплатное. Фото: администрация Владивостока.Участие в мероприятии абсолютно бесплатное. Фото: администрация Владивостока.
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Всех желающих приглашают принять участие в массовой лыжной гонке, которая состоится в субботу на Русском острове. Мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня. Как сообщают в пресс-службе администрации Владивостока, прокат лыж и само участие в соревнованиях бесплатные.

Снежная гонка пройдет на базе школы №5, что в поселке Канал. Участникам на выбор будут даны разные дистанции. Все зависит от возраста лыжника и его уровня спортивной подготовки.

Молодежь, например, покажет себя в 1-километровой гонке, а профессионалы – на 10-километровой. Среди последних организаторы разыграют призовой фонд – 20 тысяч рублей. Разумеется, победителей и все призеров ждут заслуженные подарки и памятные награды. Всем лыжникам, которым еще нет 18 лет, вручат медальки.

Чтобы принять участие в массовых гонках, нужно отправить электронную заявку на сайте.

Программа мероприятия:

9:00 – 10:00 – регистрация участников на стартовой поляне;

10:30 – торжественное открытие мероприятия;

11:00 – старт участников, интервальный;

13:30 – церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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