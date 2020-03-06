В Артеме мать избила сына, а директор школы написала на родительницу заявление в полицию

6 Март 2020 2020-03-06T04:08:38+03:00

Семью поставили на учет в отделе МВД, а мать оштрафовали

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Жительница Артема, мать школьника четвероклассника взялась за ремень, когда обнаружила у сына в дневнике “двойку”. Воспитание с помощью телесных наказаний в конце концов завершилось штрафом.

Заявление в полицию написала директор общеобразовательного учреждения, после того как обнаружила у ученика на теле и лице синяки. Далее в дело вступила инспектор по делам несовершеннолетних. Она посетила школу, а затем пообщалась и с мамашей. Женщина сообщила, что не нашла другого способа повлиять на нерадивое дитя. Судебно-медицинская экспертиза установила: телесные повреждения, причиненные ребенку, относятся к категории легких и не повлекли за собой серьезных последствий.

Закончилось все тем, что маме суд назначил административный штраф, а семью поставили на профилактический учет в городском отделе внутренних дел, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Справка КП: За нанесение побоев или совершение иных насильственных действий согласно российским законам можно получить от штрафа в 30 тысяч рублей до 15 суток административного ареста или обязательные работы до 120 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU