Снегоуборочный трактор сам стал жертвой гололеда, скатившись на авто во Владивостоке

6 Март 2020 2020-03-06T04:56:55+03:00

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Снегоуборочная техника и рабочие продолжают бороться с последствиями снегопада во Владивостоке. На многих дорогах города сохраняется гололедица и снежный накат. Устоять на скользких участках трасс порой не под силу даже спецтехнике.

ДТП с участием трактора произошло поздним вечером, возле дома № 29а на Станюковича. Во время расчистки территории, снегоуборочную технику снесло на припаркованный автомобиль. Парковка в не самом удачном месте закончилась кузовными повреждениями Toyota Voxy.

Автомобиль стоял на скользком склоне. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Ну кто додумался поставить машину на подъеме, на гололеде, – возмущаются пользователи социальных сетей.

Коммунальщики уже неоднократно обращались к жителям города с просьбой не парковать авто вдоль обочин, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Однако автомобилисты зачастую игнорируют просьбы, рискуя своими машинами и создавая помехи для работы представителей экстренных служб. Тем временем на Приморье уже надвигается новый циклон, синоптики прогнозируют ухудшение погоды 10 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU