2020-03-06T04:56:55+03:00
Происшествия

Снегоуборочный трактор сам стал жертвой гололеда, скатившись на авто во Владивостоке

Расчистка дороги на Станюковича закончилась ДТП
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Трактор стащило на припаркованное такси. Фото: AK_VDK, dps_vlТрактор стащило на припаркованное такси. Фото: AK_VDK, dps_vl
Изменить размер текста:

Снегоуборочная техника и рабочие продолжают бороться с последствиями снегопада во Владивостоке. На многих дорогах города сохраняется гололедица и снежный накат. Устоять на скользких участках трасс порой не под силу даже спецтехнике.

ДТП с участием трактора произошло поздним вечером, возле дома № 29а на Станюковича. Во время расчистки территории, снегоуборочную технику снесло на припаркованный автомобиль. Парковка в не самом удачном месте закончилась кузовными повреждениями Toyota Voxy.

Автомобиль стоял на скользком склоне. Фото: AK_VDK, dps_vl

Автомобиль стоял на скользком склоне. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Ну кто додумался поставить машину на подъеме, на гололеде, – возмущаются пользователи социальных сетей.

Коммунальщики уже неоднократно обращались к жителям города с просьбой не парковать авто вдоль обочин, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Однако автомобилисты зачастую игнорируют просьбы, рискуя своими машинами и создавая помехи для работы представителей экстренных служб. Тем временем на Приморье уже надвигается новый циклон, синоптики прогнозируют ухудшение погоды 10 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорога – стекло: пожарным пришлось пробираться к горящей машине по льду в запаркованном дворе Владивостока

Дорогостоящий Sai выгорел дотла [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима в России стала самой теплой за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений
Во Владивостоке на подъезде к школе произошло массовое ДТП
Пьяная выходка сделала из 20-летнего парня телефонного террориста
Владивосток попал в рейтинг самых неверных городов России
Снегоуборочный трактор сам стал жертвой гололеда, скатившись на авто во Владивостоке
На 70-м году ушел из жизни легендарный приморский мотогонщик Сергей Шевченко
Дорога – стекло: пожарным пришлось пробираться к горящей машине по льду в запаркованном дворе Владивостока
В Артеме мать избила сына, а директор школы написала на родительницу заявление в полицию
Приморье выбилось в лидеры по использованию технологий связи VoLTE и VoWiFi
Жителей Владивостока приглашают отпраздновать 8 марта массовой лыжной гонкой
Вооружен и очень опасен: разбойника из Владивостока осудят за дерзкое нападение на незнакомца
Особые приметы - шрам на голове: в Приморье ищут без вести пропавшего лысого мужчину
Осторожно, гололедица: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 6 марта 2020 года
Жителей и гостей Владивостока приглашают погулять по красавцам парусникам
Галерея Артэтаж представляет выставку художника Сергея Меренкова «Привязанность к корням»
«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников
Бывшее общежитие во Владивостоке станет домом для бюджетников по программе «Арендное жилье»
Молодой житель Владивостока погиб на глазах у посетителей кафе
Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»
За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы
Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно
Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую
Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”
"Из-за такого, как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках