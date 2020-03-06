2020-03-06T05:49:04+03:00
Общество

Владивосток попал в рейтинг самых неверных городов России

Опрос проводился в 24 городах страны, в нем приняло участие почти 3000 респондентов
Константин МИХАЙЛОВ
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94% опрошенных считают, что супружеская верность остается ценностью. Фото: pixabay94% опрошенных считают, что супружеская верность остается ценностью. Фото: pixabay
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Рейтинг самых неверных городов России был опубликован независимым исследовательским агентством Zoom market. Владивосток в социологическом исследовании на тему адюльтера оказался на 15 месте. Строчкой выше расположился Симферополь, а ниже “города нашенского” встал Саратов.

Сотрудники компании Zoom Market, которая специализируется на коммерческих исследованиях и изучение общественного мнения, задали 2880 респондентам по три вопроса:

- Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью?

- Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке?

- Находясь в отношениях или в браке изменяли ли вы своему партнеру?

94% опрошенных считают, что супружеская верность остается ценностью. 71% осуждают людей которые «изменяли» своим партнерам. При этом 13% попавших в выборку признались, что сами допускали адюльтер.

Самыми неверными в России оказались два южных города Сочи и Краснодар. Третье место неожиданно заняла культурная столица страны - Санкт-Петербург. Извечный соперник и добрый сосед Владивостока по макрорегиону Хабаровск в список, в котором всего 24 позиции не вошел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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