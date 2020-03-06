2020-03-06T05:43:23+03:00
Происшествия

Во Владивостоке на подъезде к школе произошло массовое ДТП

Одна из машин задела двух детей
Милана СОКОЛ
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Массовое ДТП произошло Добровольского. Фото: dps_vlМассовое ДТП произошло Добровольского. Фото: dps_vl
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Утром, 6 марта, в районе бухты тихая во Владивостоке случилось массовое ДТП. На скользком участке трасы на Добровольского автомобили попросту стащило друг на друга. Очевидцы уверяют, что один уз участников столкновения задел двух детей.

Авария с участием минимум трех машин случилась возле дома №27 на улице Добровольского. Загруженная в утренние часы дорога, по которой многие везут детей в среднюю общеобразовательную школу №54, превратилась в каток. По словам свидетелей, во время столкновения один из автомобилей задел проходящих мимо детей. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Синоптики предупреждают, что на дорогах города сохраняется снежный накат и гололедица. Коммунальные службы города продолжают расчистку дорожного полотна. Однако даже тяжелая техника иногда не справляется с гололедом. Накануне участником ДТП стал снегоуборочный трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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