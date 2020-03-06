2020-03-06T06:27:57+03:00
Общество

Зима в России стала самой теплой за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений

Но Дальний Восток в установлении нового рекорда не участвовал
Константин МИХАЙЛОВ
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Зима в России оказалась рекордно теплойЗима в России оказалась рекордно теплойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю регулярных метеонаблюдений в России с 1891 года, сообщает Гидрометцентр. Минувшие три месяца из разных регионов приходили сообщения о новых максимумах температуры воздуха.

В декабре это в основном касалось европейской территории страны. Позже подключилась и большая часть азиатской территории. В феврале рекорды тепла охватили почти всю Россию. Однако, в Приморском крае, как и Магаданской области, Камчатском крае, Чукотском АО температуры примерно соответствовали норме. Что, в конечном итоге, не смогло повлиять на общий результат по стране.

Прежний рекорд, установленный зимой 2015/16 годов превышен сразу на 1.3 °С. На большей части территории страны аномалии составили 6 - 8 °С и более. Синоптики отметили, что не только в России, но и в целом по Северному полушарию Земли ушедшая зима была очень теплой. Ее средняя температура повторила с точностью до 0.1 °С максимальное значение, установленное за зиму 2015/16 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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