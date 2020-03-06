Специалисты посчитали женщин Приморья к 8 Марта

6 Март 2020 2020-03-06T07:27:52+03:00

В Приморье около 990 тысяч женщин. Фото: pixabay

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Приморскстат перед 8 марта решил поделиться данными, которые напрямую относятся к женщинам Приморья. Вот некоторые из них.

- В крае на начало 2019 года проживало 992,5 тысячи женщин. Это 52% численности населения края. 78% жительниц Приморья – горожанки.

- В целом по краю на 1000 женщин приходится 917 мужчин - Ожидаемая продолжительность жизни у приморских женщин в 2018 году составила 75,5 лет. По России этот показатель больше – 77.8 лет.

- Женщины края живут дольше мужчин на 10 лет. Средний возраст жительницы Приморья - 42,3 года.

- Чаще всего выходят замуж женщины в возрасте от 25 до 30 лет — это 27% вступивших в брак.

- За последние 10 лет структура рождения детей по возрасту матери изменилась. Доля детей, родившихся у женщин до 25 лет, снизилась с 38% до 21%. Увеличилась доля детей, рожденных женщинами в возрасте от 25 до 35 лет - с 52% до 61% и старше 35 лет - с 10% до 18%.

- Работающие женщины края в 2019 году составляли 46% от всех работающих. Уровень занятости женщин 53%, что ниже, чем у мужчин - 67%.

- Среди занятых женщин доля с высшим или средним профессиональным образованием составляет 62%, что выше, чем среди мужчин - 47%.

- Женщины Приморья получают зарплаты в 1,4 раза меньше, чем мужчины.

- Среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Приморского края, 46% – представительницы прекрасного пола.

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ИСТОЧНИК KP.RU