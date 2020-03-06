Нелегальный «цех» по переработке краба нашли пограничники в Тернее

6 Март 2020 2020-03-06T09:53:11+03:00

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Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в лесу недалеко от поселка Терней обнаружили оборудование для обработки незаконно выловленного краба. Прямо под открытым небом на берегу реки располагались чан для варки, дизель-генератор, промысловые корзины, картонные коробки, весы и двадцать мешков с биоресурсами. Там же пограничники застали местного жителя, который ничего вразумительного о законности этого кустарного производства рассказать не смог. Всего стражи порядка насчитали почти девять сотен особей краба разных видов. Добыча нелегалов потянула на 1 тонну 640 килограммов.

Также сотрудники Пограничного управления изъяли свыше 200 килограммов нелегальной морепродукции у жителя Находки. Его автомобиль остановили для досмотра на трассе «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». Пограничники совместно с полицией нашли коробки с конечностями краба камчатского, крабом волосатым и мясом краба. Никаких законных документов, сопровождающих груз, у водителя не было.

Как сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, по фактам проводятся разбирательства и будут приняты решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU