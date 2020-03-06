Дорого, богато: массовое ДТП с участием Tesla случилось во Владивостоке
Дорогостоящий седан Tesla оказался замыкающим в веренице подбитых транспортных средств на Магнитогорской. Как уверяют аварийные комиссары, массовую аварию спровоцировал водитель автобуса.
По словам очевидцев, автобус врезался в Toyota Rav4, а тот в свою очередь догнал Tesla Model S. Естественно, что авария с участием люксового электрокара, получила общественный резонанс.
– Это случайно не та, которую год назад с двух сторон паровозиком за городом припечатало?, – отмечают пользователи социальных сетей.
Электрокар оказался третьим участником ДТП. Фото: AK_VDK, dps_vl
В считанные минуты на аварийном участке образовалась пробка в направлении центра города.
Жители Владивостока уверены, что именно эта машина уже не в первый раз попадает в ДТП. Прошлая авария случилась на Седанке. Стоимость б/у Model S варьируется в пределах 3,3 – 6 миллионов рублей.
Легендарная Tesla Model S на VIAS во Владивостоке.Алексей САМУСЬКОВ
Tesla в регионе пока единицыФото: Алексей САМУСЬКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU