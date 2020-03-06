Дорого, богато: массовое ДТП с участием Tesla случилось во Владивостоке

6 Март 2020 2020-03-06T08:53:56+03:00

Люксовый автомобиль уже не в первый раз атакуют на дороге. Многомиллионная авария заблокировала проезд на Магнитогорской [фото, видео]

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Дорогостоящий седан Tesla оказался замыкающим в веренице подбитых транспортных средств на Магнитогорской. Как уверяют аварийные комиссары, массовую аварию спровоцировал водитель автобуса.

По словам очевидцев, автобус врезался в Toyota Rav4, а тот в свою очередь догнал Tesla Model S. Естественно, что авария с участием люксового электрокара, получила общественный резонанс.

– Это случайно не та, которую год назад с двух сторон паровозиком за городом припечатало?, – отмечают пользователи социальных сетей.

Электрокар оказался третьим участником ДТП. Фото: AK_VDK, dps_vl

В считанные минуты на аварийном участке образовалась пробка в направлении центра города.

Жители Владивостока уверены, что именно эта машина уже не в первый раз попадает в ДТП. Прошлая авария случилась на Седанке. Стоимость б/у Model S варьируется в пределах 3,3 – 6 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764915" frameborder="0"></iframe> Легендарная Tesla Model S на VIAS во Владивостоке.Алексей САМУСЬКОВ

Tesla в регионе пока единицыФото: Алексей САМУСЬКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU