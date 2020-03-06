У судебных приставов Приморья появился свой паблик в Instagram

6 Март 2020 2020-03-06T12:03:33+03:00

Судебные приставы рассказывают о своей работе теперь и через Instagram. Фото: @ufssp_25

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю теперь имеет собственный аккаунт в популярной социальной сети Instagram, сообщил сайт ведомства. Называется он, как и положено этой солидной организации, «УФССП РФ по Приморскому краю». А найти паблик можно по логину @ufssp_25.

Зайдя туда пользователь получит оперативную информацию о деятельности работников Службы, узнает полезные правовые сведения, а также интересные подробности о рабочих буднях судебных приставов. В профиле будут ежедневно размещаться свежие новости, публиковаться фото- и видеоматериалы, а также информация о проведении личных приемов граждан.

Сообщается, что все замечания, предложения и новости, а также свои материалы можно отправлять личным сообщением через «Direct».

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ИСТОЧНИК KP.RU