28 лет тюрьмы на двоих получили приморцы за жестокое избиение мужчины

7 Март 2020 2020-03-07T04:09:44+03:00

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На скамье подсудимых из-за жестокого нападения оказались два жителя Уссурийска. Мужчины уже не в первый раз преступили черту закона. Ярость приятелей привела к трагедии. Из-за неприязни они избили человека, и наносили побои с такой силой, что у жертвы оказались переломаны практически все кости. Спасти бедолагу не удалось.

Суд вынес строгий приговор по факту трагедии, которая произошла еще в июле 2018 года, в доме по улице Арсеньева в Уссурийске. Между мужчинами случился конфликт, в итоге двое местных жителей забили своего оппонента кулаками, ногами и битой. Пострадавший получил сочетанную травму головы, шеи, конечностей и многочисленные переломы. За жизнь пациента тщетно боролись врачи городской больницы, в этот же день он скончался.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, один из нападавших уже привлекался за аналогичное преступление. Мужчина взялся за старое. Оградить опасного человека от общества суд решил на 14 лет в колонии особого режима.

Второй участник конфликта получил еще большее наказание, 14 лет и 6 месяцев лишения свободы. За ним также числятся в прошлом преступления, поэтому срок определялся по их совокупности. Находиться все эти годы агрессивный приморец будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU