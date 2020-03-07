Секса не видать: слоган проворного «тюльпанщика» удивил жителей Владивостока

7 Март 2020 2020-03-07T06:14:00+03:00

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В преддверии главного женского праздника – 8 марта, улицы Владивостока наводнили ушлые продавцы цветов. Особенным спросом пользуются тюльпаны, именно ими многие торгуют прямо с колес. И хоть подобная деятельность в большинстве случаев незаконна, цветочники стараются получить как можно больше выгоды, зазывая покупателей, кто как умеет.

Цветочники встают поближе к местам массового скопления народаФото: Милана СОКОЛ

Продажа цветов прямо с колес, подготовка начинается с раннего утраФото: Милана СОКОЛ

В выходные конкуренция между автоторговцами выросла и в погоне за прибылью продавцы пустились во все тяжкие. Слоган, использованный для привлечения клиентов в районе БАМа, удивил сегодня многих. Нужно отдать должное продавцу, хотя бы додумался поставить в матерном слове звездочку вместо одной из букв.

Стоимость тюльпанов перед праздником, в среднем составляет 80-100 рублей за штучку. Еще несколько дней назад, цветочки можно было найти за 50-70. Бум продаж ожидается 8 марта, тогда же и возможен очередной скачек цен.

Чем ближе праздник, тем дороже главные весенние цветыФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU