2020-03-07T06:57:40+03:00
Происшествия

«Нейбутовских бьют»: сразу две аварии с автобусами сковали движение во Владивостоке

Две подряд аварии случились в центре и на Баляева [фото]
Милана СОКОЛ
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Кроссовер врезался в маршрутку во ВладивостокеКроссовер врезался в маршрутку во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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Аварии с участием автобусов стали причиной замедленного движения в выходной в двух районах Владивостока. Маршрутки не смогли поделить дорогу с авто в центре города и в районе площади Баляева. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

– Нейбутовских бьют. В центре «цешку» атаковали,– шутят подписчики популярной автомобильной группы Приморья.

Малолитражка и автобус врезались на Океанском проспекте. Фото: AK_VDK, dps_vl

Малолитражка и автобус врезались на Океанском проспекте. Фото: AK_VDK, dps_vl

Действительно, участниками аварий оказались автобусы №16. Только один из них выполнял с Нейбута длинный рейс до центра, а второй – короткий до Баляева.

Forester и ГАЗель не смогли разъехаться на Баляева.Видео: dpskontrol125rus

По свидетельствам очевидцев, транспортные средства значительно мешают проезду. Поэтому на аварийных участках образовались заторы. Стоит отметить, что в центре, произошло сразу два ДТП, на Океанском проспекте,13, также столкнулись Nissan Juke и Nissan Presage.

Два подряд ДТП сковали движение в центре. Фото: AK_VDK, dps_vl

Два подряд ДТП сковали движение в центре. Фото: AK_VDK, dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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