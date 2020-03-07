«Нейбутовских бьют»: сразу две аварии с автобусами сковали движение во Владивостоке
Аварии с участием автобусов стали причиной замедленного движения в выходной в двух районах Владивостока. Маршрутки не смогли поделить дорогу с авто в центре города и в районе площади Баляева. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
– Нейбутовских бьют. В центре «цешку» атаковали,– шутят подписчики популярной автомобильной группы Приморья.
Малолитражка и автобус врезались на Океанском проспекте. Фото: AK_VDK, dps_vl
Действительно, участниками аварий оказались автобусы №16. Только один из них выполнял с Нейбута длинный рейс до центра, а второй – короткий до Баляева.
Forester и ГАЗель не смогли разъехаться на Баляева.Видео: dpskontrol125rus
По свидетельствам очевидцев, транспортные средства значительно мешают проезду. Поэтому на аварийных участках образовались заторы. Стоит отметить, что в центре, произошло сразу два ДТП, на Океанском проспекте,13, также столкнулись Nissan Juke и Nissan Presage.
Два подряд ДТП сковали движение в центре. Фото: AK_VDK, dps_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU