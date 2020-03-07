2020-03-07T07:43:37+03:00
Происшествия

В Приморье третий день не могут найти девочку-подростка, в поисках участвуют уже 76 человек

В Ольгинский район прибыли специалисты поисково-спасательного отряда
Милана СОКОЛ
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Спасателей привлекли к поискам подростка в ПриморьеСпасателей привлекли к поискам подростка в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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15-летнюю девочку-подростка вот уже третьи сутки подряд разыскивают в Ольгинском районе Приморья. К поискам исчезнувшей местной жительницы сегодня по просьбе полиции присоединились спасатели. В поисково-спасательной операции участвуют в общей сложности 76 человек и 11 единиц техники.

Девочка, 2005 года рождения, пропала вечером, 5 марта, в поселке Моряк-Рыболов. Подростка сначала пытались найти силами полиции волонтеров. Но поиски не принесли результата. Вчера решено было привлечь спасателей.

Сообщение поступило на пульт оперативного дежурного МЧС по Приморскому краю ровно в полдень 6 марта. По информации пресс-службы ведомства, спустя 4 часа группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России выехала в поселок. Пятеро специалистов добрались до населенного пункта поздним вечером, поэтому приступили к поискам 7 марта с 08:00.

До настоящего момента местонахождение подростка неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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