2020-03-07T10:15:11+03:00
Общество

«Цветочный патруль» заступил на дежурство в Приморье

На радость дамам мужчины в форме выходят на маршруты патрулирования с букетами [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Даже самые маленькие жительницы Приморья получили поздравлениеДаже самые маленькие жительницы Приморья получили поздравлениеФото: 25.mvd.ru
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Многие женщины Приморского края получили поздравления с праздником уже сегодня. Поднять настроение дамам в рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» решили полицейские. Мужчины в форме заступили на дежурство, «вооружившись» букетами и добрыми словами.

Полицейские Приморья поздравили женщин с 8 Марта.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Главных героинь праздника уже начали одаривать цветами и комплиментами представители органов внутренних дел. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции радуют дам в различных районах края. Так, во Владивостоке полицейские останавливали женщин якобы для проверки документов, после чего вручали ошарашенным дамам цветы.

Полицейские не раскрывали секрет вплоть до момента вручения цветов Фото: 25.mvd.ru

Полицейские не раскрывали секрет вплоть до момента вручения цветовФото: 25.mvd.ru

Дам поздравили с предстоящим праздником в Приморье Фото: 25.mvd.ru

Дам поздравили с предстоящим праздником в ПриморьеФото: 25.mvd.ru

С креативом подошли к поздравлениям и инспекторы ГИБДД. С помощью громкоговорителя на патрульной машине, женщин осыпали комплиментами. Судя по улыбкам в ответ, дамы остались довольны.

На лицах героинь праздника появились улыбки Фото: 25.mvd.ru

На лицах героинь праздника появились улыбкиФото: 25.mvd.ru

– Сотрудники полиции поздравляют всех девочек, мам и бабушек с Международным женским днем, желают им чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!,–обратились через пресс-службу ведомства полицейские к жительницам Приморья.

Цветы достались и гостьям приморской столицы Фото: 25.mvd.ru

Цветы достались и гостьям приморской столицыФото: 25.mvd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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