2020-03-07T12:48:05+03:00
Общество

Давно пора: эвакуация авто на популярной дороге Владивостока порадовали горожан

Жители краевой столицы уверены, что именно горе-парковщики создают пробки
Милана СОКОЛ
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Впервые многие оказались рады эвакуации автоВпервые многие оказались рады эвакуации автоФото: Милана СОКОЛ
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Эвакуация машин в Ленинском районе Владивостока порадовала в субботу не только пешеходов, но и водителей, естественно тех, чьи машины не уехали на штрафстоянку. Местные жители уверены, что подобный метод борьбы с нерадивыми автомобилистами на Гоголя, действительно необходим.

Пожалуй, это тот редкий случай, когда с действиями сотрудников ГИБДД и эвакуаторщиками, согласны многие. Дело в том, что припаркованные на Гоголя машины серьезно осложняют проезд по дороге с односторонним движением. При этом чаще всего пробки возле ВГУЭС и «Голубиной пади» наблюдаются в утренний час пик по будням.

Припаркованные с нарушением на Гоголя авто эвакуировали. Фото: dpskontrol_125rus

Припаркованные с нарушением на Гоголя авто эвакуировали. Фото: dpskontrol_125rus

– Давно пора, из-за них и пробки. Еще и вторым рядом встают, балбесы,– констатирует в социальных сетях житель Владивостока.

Стоит отметить, что проблемы с парковками в приморской столице ощущаются во многих районах города. Особенно остро вопрос с местами для авто стоит в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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