2020-03-07T15:25:08+03:00
Происшествия

Кандидат в «Почетные граждане Владивостока» сломал ногу на гололеде

Андрей Городний попал в «тысячекоечную». Отделение травматологии уже переполнено
Милана СОКОЛ
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Известный в Приморье галерист стал жертвой гололеда. Фото: Александр Городний FacebookИзвестный в Приморье галерист стал жертвой гололеда. Фото: Александр Городний Facebook
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Известный приморский коллекционер произведений искусства, создатель галереи «Арт-Этаж» сломал ногу из-за гололеда во Владивостоке. Поговаривают, что из-за травмы Андрей Городний не смог попасть на открытие выставки. К тому же, галеристу, которого сразу несколько организаций выдвинули на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока», не нашлось места в палате переполненного отделения травматологии. Городнего временно определили в коридоре ВКБ№2 .

Снегопад, последствия которого не удается ликвидировать во Владивостоке с 4 марта, стал причиной сильного гололеда в городе и травм у жителей. В число покалеченных пешеходов попал и Андрей Городний. Тротуары местами превратились в каток, да, что уж там тротуары, даже центральная площадь, на которой сегодня развернулась ярмарка, по словам горожан, оказалась скована льдом.

Представитель Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков, поведав о последствиях ледяного «апокалипсиса» на своей страничке, отметил, что планируется рейд. После очередного снегопада, который ожидается 10 марта, депутаты намерены проверить расчистку улиц.

– Уже готовятся депутатские запросы в администрацию города в жилищную инспекцию, чтобы они проверили работу управляющих компаний. Потому что уборкой это назвать сложно,– констатировал Новиков в инстаграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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