Погода во Владивостоке и Приморье на 8 марта 2020: легкий плюс и слабый туман
Сегодня, 8 марта, по данным портала "Примпогода", поле повышенного давления будет определять всю погоду в Приморье. Что весьма приятно, синоптики не прогнозируют выпадения осадков. Температура воздуха в крае будет колебаться от +1 до +10°C.
Небо Владивостока затянет облаками, но при этом осадков не будет. Местами в городе можно будет заметить туман. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C, в пригороде до +5°C.
В Уссурийске ожидается переменная облачность. Осадков также не прогнозируется. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.
Синоптики сообщают, что в Находке также будет переменная облачность и без каких-либо осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха +3...+5°C.
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ИСТОЧНИК KP.RU