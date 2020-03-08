Автовокзал Владивостока отменяет несколько рейсов по Приморью на 8 марта
Автовокзал Владивостока отменил 14 междугородних рейсов на 8 марта. Причина изменений в расписании не уточняется.
Жителям Владивостока, кто планировал посетить на 8 марта другие города Приморья, придется менять свои планы. Автовокзал отменил рейсы не только в отдаленные районы, но также и до ближайших городов.
Так отменен рейс в Уссурийс, Артем, Большой Камень, Находку. Стоит отметить, что подобная корректировка в расписании владивостокского автовокзала в последнее время происходит довольно часто.
Полный список отмененных рейсов на 8 марта.
510 Владивосток - Преображение 10:00
545 Владивосток - Уссурийск 10:05
504 Владивосток - Большой Камень 10:15
504 Владивосток - Большой Камень 11:25
205МП Владивосток - Артём 11:35
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
522 Владивосток - Покровка 13:30
502 Владивосток - Спасск 14:30
536 Владивосток - Врангель 14:50
506 Владивосток - Находка 15:10
521 Владивосток - Зарубино 16:35
510 Владивосток - Преображение 17:50
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
504 Владивосток - Большой Камень 19:35
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ИСТОЧНИК KP.RU