2020-03-08T03:53:04+03:00
Общество

Автовокзал Владивостока отменяет несколько рейсов по Приморью на 8 марта

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Автовокзал Владивостока отменил 14 междугородних рейсов на 8 марта. Причина изменений в расписании не уточняется.

Жителям Владивостока, кто планировал посетить на 8 марта другие города Приморья, придется менять свои планы. Автовокзал отменил рейсы не только в отдаленные районы, но также и до ближайших городов.

Так отменен рейс в Уссурийс, Артем, Большой Камень, Находку. Стоит отметить, что подобная корректировка в расписании владивостокского автовокзала в последнее время происходит довольно часто.

Полный список отмененных рейсов на 8 марта.

510 Владивосток - Преображение 10:00

545 Владивосток - Уссурийск 10:05

504 Владивосток - Большой Камень 10:15

504 Владивосток - Большой Камень 11:25

205МП Владивосток - Артём 11:35

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

522 Владивосток - Покровка 13:30

502 Владивосток - Спасск 14:30

536 Владивосток - Врангель 14:50

506 Владивосток - Находка 15:10

521 Владивосток - Зарубино 16:35

510 Владивосток - Преображение 17:50

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

504 Владивосток - Большой Камень 19:35

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ИСТОЧНИК KP.RU

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