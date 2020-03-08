В Приморье на Центральной улице загорелась баня

8 Март 2020 2020-03-08T04:45:47+03:00

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В селе Сиваковка на улице Центральной вспыхнула баня. Несмотря на тот факт, что спасатели быстро прибыли к месту ЧП, спасти пристройку не удалось.

7 марта в 21:42 поступил тревожный звонок. В селе Сиваковка Хорольского района на улице Центральной горит баня, пристроенная к жилому дому. Медлить было нельзя. Спасатели тут же выехали к месту вызова.

Несмотря на тот факт, что огнеборцы уже через несколько минут после вызова оказались на месте пожара, пламя полностью охватило баню. Спасти деревянное строение не удалось.

Локализовать пожар удалось уже в 22:20, а полностью ликвидировать опасность в 23:17. Общая площадь пожара составила 6 кв. м. Благодаря быстрой реакции спасателей обошлось без человеческих жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU