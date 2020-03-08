Не вошел в поворот: во Владивостоке из-за неудачного маневра водителя два человека попали в больницу

8 Март 2020 2020-03-08T08:30:16+03:00

Два человека госпитализированы после аварии. Фото: скриншот с видео

В салоне легкового автомобиля было 6 человек, двоим понадобилась госпитализация

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Сегодня, 8 марта, во Владивостока на улице Жигура опрокинулся на крышу автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Два человека госпитализированы.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. При повороте автомобиль занесло, после чего он врезался в ограждение автостоянки и опрокинулся на крышу. Ситуацию усугубил и тот факт, что в момент аварии в салоне авто находилось шесть человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765249" frameborder="0"></iframe> На улице Жигура автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадал не только автомобиль. Два человека получили травмы средней степени тяжести, они были госпитализированы с места аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU