Не вошел в поворот: во Владивостоке из-за неудачного маневра водителя два человека попали в больницу
Сегодня, 8 марта, во Владивостока на улице Жигура опрокинулся на крышу автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Два человека госпитализированы.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. При повороте автомобиль занесло, после чего он врезался в ограждение автостоянки и опрокинулся на крышу. Ситуацию усугубил и тот факт, что в момент аварии в салоне авто находилось шесть человек.
На улице Жигура автомобиль опрокинулся на крышу.
В результате аварии пострадал не только автомобиль. Два человека получили травмы средней степени тяжести, они были госпитализированы с места аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU