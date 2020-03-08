В камбале от уссурийских компаний нашли кишечную палочку
Специалисты Россельхознадзора обнаружили кишечную палочку в вяленой камбале производителя из Уссурийска.
Анализ пробы от партии вяленой камбалы производителя из Уссурийского городского округа выявил бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 60 раз.
По мнению специалистов, рыбу могли неправильно хранить и перевозить. Повышенная бактериальная обсемененность также свидетельствует о возможной порче продукции.
Результаты исследований производитель получил на руки. Продажа зараженной рыбы будет прекращена.
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ИСТОЧНИК KP.RU