2020-03-08T11:38:18+03:00
Общество

Трагедия в день праздника: пожилой мужчина насмерть сбил свою жену

По предварительной информации, мужчина по случайности перепутал педаль газа и тормоза
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Сегодня, 8 марта, во Владивостоке 69-летний мужчина насмерть сбил свою супругу. По предварительной информации, никакого злого умысла у пенсионера не было, всему виной роковая случайность.

Супружеская пара подъехала на автомобиле Nissan R`nessa к своему дому по улице Адмирала Кузнецова, 80. Женщина первой вышла из салона авто и направилась к подъезду, ее муж в это время начал искать удобное место для парковки.

Мужчина не заметил, что его жена переходит дорогу. По предварительной информации, вместо того, чтобы ударить по тормозам, мужчина по случайности перепутал педали газа и тормоза, из-за чего 71-летняя жительница Владивостока оказалась под колесами. Прибывшие врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь ей.

Полиция сейчас проводит проверку. Уже известно, что в момент ДТП мужчина был абсолютно трезв, проблем с законом не имел, даже штрафов за нарушение правил дорожного движения у него не было. Тем не менее, мужчине грозит уголовная статья и до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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