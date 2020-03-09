Туман, дождь и слабый плюс: о капризах погоды во Владивостоке на 9 марта 2020 года

9 Март 2020 2020-03-09T03:25:39+03:00

На большей части региона сегодня осадки. Фото: Александра ШОПЕНКО

Изменить размер текста: A A

Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе местами умеренные осадки. Синоптики Примпогоды предупреждают, на отдельных участках дорог в крае наблюдается гололедица. Температуры воздуха колеблются в пределах -2 +7 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня облачно. Вечером, по данным специалистов, с 40-процентной вероятностью пойдет небольшой дождь. В город вернется «долгожданный» туман. Дневные температуры воздуха +2 +4 градуса. В пригороде столбик термометра поднимется до +6 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Облачно в понедельник и в Уссурийске. Здесь небольшой дождь пройдет с вероятностью 60%. Днем +3 +5 градусов. Будьте внимательны на дорогах – гололедица. Ветер южный умеренный.

Переменная облачность прогнозируется в Находке. Вечером с 60-процентной вероятностью пойдет дождь. Утром можно застать туман. Дневные температуры +5 +7 градусов. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU