«Воздушный десант» оттачивает мастерство, чтобы сохранить лес от пожаров в Приморье
В Артеме несколько дней назад прошли тренировочные сборы авиалесоохраны. В результате все сотрудники получили допуск к тушению лесных пожаров с вертолета. В Приморской авиабазе сообщили о том, что в мероприятии принимали участие все авиаотделения края. В регионе их всего 7.
- Почти 100 человек отрабатывали сначала на земле, а потом в воздухе основные приемы безопасного спуска с винтокрылой машины на высоте до 40 метров. Каждый участник сборов совершил по семь приземлений и получил допуск к спускам на лес, – сказали специалисты.
Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, в регионе проводят активную подготовку к новому пожароопасному сезону. В частности, ведется работа по созданию минеральной полосы и пожарной дороги. Вместе с тем, внимание уделяется и взаимодействию с арендаторами лесных участков.
ИСТОЧНИК KP.RU