2020-03-09T04:42:00+03:00
Общество

«Воздушный десант» оттачивает мастерство, чтобы сохранить лес от пожаров в Приморье

В тренировочных сборах приняли участие семь авиаотделений край
Кристина ГРИН
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Пожарные получили допуск к тушению лесных пожаров с вертолета. Фото: Приморская авиабаза.Пожарные получили допуск к тушению лесных пожаров с вертолета. Фото: Приморская авиабаза.
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В Артеме несколько дней назад прошли тренировочные сборы авиалесоохраны. В результате все сотрудники получили допуск к тушению лесных пожаров с вертолета. В Приморской авиабазе сообщили о том, что в мероприятии принимали участие все авиаотделения края. В регионе их всего 7.

- Почти 100 человек отрабатывали сначала на земле, а потом в воздухе основные приемы безопасного спуска с винтокрылой машины на высоте до 40 метров. Каждый участник сборов совершил по семь приземлений и получил допуск к спускам на лес, – сказали специалисты.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, в регионе проводят активную подготовку к новому пожароопасному сезону. В частности, ведется работа по созданию минеральной полосы и пожарной дороги. Вместе с тем, внимание уделяется и взаимодействию с арендаторами лесных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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