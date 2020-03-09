Появилась фотография с места трагедии, где водитель насмерть задавил жену 8 марта во Владивостоке
8 марта в дежурную часть полиции Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Кузнецова водитель сбил пешехода. Тогда еще не было известно о том, что авария унесла жизнь супруги автомобилиста.
На место выехали оперативники, которым удалось выяснить, что за рулем Ниссан Рнесса находился 69-летний водитель. Возле дома он высадил свою 71-лентюю жену и начал сдавать назад. К сожалению, супругу он по роковому стечению обстоятельств не заметил. Полученные в результате ДТП травмы оказались для женщины смертельными, и она скончалась на месте.
- Состояние опьянения у водителя Ниссана на момент ДТП не установлено. Ранее автомобилист к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ведомстве отмечают, что по факту ДТП проводится проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU