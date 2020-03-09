Появилась фотография с места трагедии, где водитель насмерть задавил жену 8 марта во Владивостоке

9 Март 2020 2020-03-09T05:37:31+03:00

Состояние опьянения у водителя Ниссана на момент ДТП не установлено Фото: УМВД России по Приморскому краю

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8 марта в дежурную часть полиции Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Кузнецова водитель сбил пешехода. Тогда еще не было известно о том, что авария унесла жизнь супруги автомобилиста.

На место выехали оперативники, которым удалось выяснить, что за рулем Ниссан Рнесса находился 69-летний водитель. Возле дома он высадил свою 71-лентюю жену и начал сдавать назад. К сожалению, супругу он по роковому стечению обстоятельств не заметил. Полученные в результате ДТП травмы оказались для женщины смертельными, и она скончалась на месте.

- Состояние опьянения у водителя Ниссана на момент ДТП не установлено. Ранее автомобилист к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что по факту ДТП проводится проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU