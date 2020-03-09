2020-03-09T06:19:56+03:00
Общество

8 марта подарило Приморью восемь мальчиков и шесть девочек

Малыши появились на свет в Международный женский день
Кристина ГРИН
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В Международный женский день в Приморья родились 14 малышей.В Международный женский день в Приморья родились 14 малышей.Фото: Правительство Приморского края
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В родильных домах Приморья в воскресенье, 8 марта, на свет появились 14 малышей. Международный женский день стал Днем рождения для восьми мальчиков и шести девочек.

Как отмечают в пресс-службе здравоохранения региона, больше всего детей родились в перинатальном центре. Там обрадовали своих мам трое мальчиков и трое девочек. Серебро досталось родильному дому №3 – там на свет появились три мальчика и две девочки.

Еще одна девочка открыла глаза в роддоме №4, мальчик в роддоме при краевой больнице. Защитник родился 8 марта и у женщины с Находки.

- Один из мальчиков, рожденных в перинатальном центре, стал не только подарком маме на 8 Марта, но и бабушке, которая отметила свой день рождения в женский праздник, - отметим в пресс-службу правительства Приморского края. -А девочка, рожденная в третьем роддоме Владивостока, стала третьей по счету в день 8 Марта и четвертым ребенком в своей семье.

В минздраве также сообщили о том, что все мамы-новобранцы чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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