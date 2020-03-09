Ушел из дома и не вернулся: в Приморье 8 марта пропал ребенок

9 Март 2020 2020-03-09T06:59:43+03:00

О местонахождении Артема ничего неизвестно до сих пор

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Восьмого марта 14-летний Артем ушел из дома, который находится по адресу: Артем, улица Михайловская, 3, однако обратно он так и не вернулся. Случилось все в воскресенье, но о местонахождении мальчика ничего неизвестно до сих пор. На помощь родным и сотрудникам полиции поспешили волонтеры Примпоиска.

Активисты обратились к неравнодушным местным жителям. Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Артема или знаете, где он может быть.

Был одет: черная футболка, серая кофта с красными надписями, штаны темного цвета, черные кожаные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией об Артеме, позвоните по телефону: 8-914-721-22-32.

ИСТОЧНИК KP.RU