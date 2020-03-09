Ушел из дома и не вернулся: в Приморье 8 марта пропал ребенок
Восьмого марта 14-летний Артем ушел из дома, который находится по адресу: Артем, улица Михайловская, 3, однако обратно он так и не вернулся. Случилось все в воскресенье, но о местонахождении мальчика ничего неизвестно до сих пор. На помощь родным и сотрудникам полиции поспешили волонтеры Примпоиска.
Активисты обратились к неравнодушным местным жителям. Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Артема или знаете, где он может быть.
Был одет: черная футболка, серая кофта с красными надписями, штаны темного цвета, черные кожаные кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо информацией об Артеме, позвоните по телефону: 8-914-721-22-32.
ИСТОЧНИК KP.RU