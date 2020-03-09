Во Владивостоке осудят «даму», которая вонзила нож в возлюбленного

9 Март 2020 2020-03-09T08:34:06+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Как удалось выяснить следователям, случилось все в сентябре 2019 года в доме, расположенном на улице Спиридонова во Владивостоке. В квартире находилась женщина и ее возлюбленный. Внезапно между ними вспыхнула ссора, конфликт урегулировать не удалось. В итоге дама схватила нож и вонзила его в левое бедро обидчика.

От острой массивной кровопотери тот скончался, а в отношении дальневосточницы было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала в полном объеме.

В надзорном ведомстве отмечают, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU