Пытался перезарядить: в Приморье парень случайно выстрелил в себя из «Сайги»
Врачи скорой доставили в больницу Артема молодого человека с серьезным огнестрельным ранением в живот. Пострадавший выстрелил в себя из карабина при попытке перезарядить оружие.
Врачей вызвала мать 26-летнего парня, который присматривал за квартирой своего дяди, уехавшего с семьей на отдых в Таиланд. Молодой человек сам попросил ее о помощи и сказал, что подстрелил себя из «Сайги».
Шокированная услышанным женщина приехала и обнаружила его в крови на диване в одной из комнат. Пострадавший пояснил, что нашел ключи от оружейного сейфа и решил проверить его содержимое. Во время осмотра карабина и попытки его перезарядить он выстрелил.
В результате произошедшего врачи диагностировали у парня серьезное ранение брюшной полости и доставили его в реанимацию городской больницы.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции осмотрели место происшествия и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. По факту несчастного случая с применением оружия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU