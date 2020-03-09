2020-03-09T10:17:26+03:00
Происшествия

Пытался перезарядить: в Приморье парень случайно выстрелил в себя из «Сайги»

Мама молодого человека нашла его на диване. Он был весь в крови
Марк КАПУСТИН
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В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Врачи скорой доставили в больницу Артема молодого человека с серьезным огнестрельным ранением в живот. Пострадавший выстрелил в себя из карабина при попытке перезарядить оружие.

Врачей вызвала мать 26-летнего парня, который присматривал за квартирой своего дяди, уехавшего с семьей на отдых в Таиланд. Молодой человек сам попросил ее о помощи и сказал, что подстрелил себя из «Сайги».

Шокированная услышанным женщина приехала и обнаружила его в крови на диване в одной из комнат. Пострадавший пояснил, что нашел ключи от оружейного сейфа и решил проверить его содержимое. Во время осмотра карабина и попытки его перезарядить он выстрелил.

В результате произошедшего врачи диагностировали у парня серьезное ранение брюшной полости и доставили его в реанимацию городской больницы.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции осмотрели место происшествия и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. По факту несчастного случая с применением оружия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пытался перезарядить: в Приморье парень случайно выстрелил в себя из «Сайги»
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