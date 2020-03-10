Да здравствуйте весенний снег: о погоде во Владивостоке на 10 марта 2020 года

10 Март 2020 2020-03-10T00:56:43+03:00

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Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в южной части региона прогнозируется снег, притом местами даже сильный. На севере ожидаются небольшие осадки. Синоптики портала Примпогода предупреждают местных жителях о гололедице и снежных накатах на дорогах. Дневные температуры воздуха в пределах -2 +3 градусов. Ветер северный умеренный.

Осадки с 80-процентной вероятностью пройдут во Владивостоке. Снег здесь будет как небольшим, так и умеренным. Будьте внимательны – на дорогах гололедица и снежный накат. Днем 0 -2 градуса. Ветер северный, умеренный до сильного.

В Уссурийске облачно. Умеренный и небольшой снег с вероятностью 60% прогнозируется сегодня в городе. Дневные температуры колеблются в пределах 0 -2 градусов. Ветер северный умеренный.

Не избежать осадков и жителям Находки. Вероятность выпадения снега здесь 60%. Температуры воздуха +1 +3 градуса. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU