2020-03-10T01:44:50+03:00
Общество

Дерзкий разбойник в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 миллиона рублей во Владивостоке

Поймали его в аэропорту дальневосточной столицы и заковали в наручники
Кристина ГРИН
Поделиться:
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

30-летний мужчина приехали в Приморье из Улан-Удэ. Полиция Владивостока узнала о нем, после того, как он совершил разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в Советском районе. Он ворвался в торговый павильон, спрятав лицо за медицинской маской, и, пугая сотрудников предметом, похожим на пистолет, разбил витрины и вынес украшения. Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.

Только вот миллионером он был недолго. Вскоре дерзкого мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Он тогда прятался от следствия в аэропорту. Даже оказал сопротивление, но его заковали в наручники и повели в отделение.

- У подозреваемого изъята большая часть похищенных ювелирных изделий, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный в особо крупном размере).

Сейчас он находится под стражей. Полицейские проверяют, не причастен ли он к аналогичным преступлениям. А пока ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это порнография какая-то от дорожников»: ремонт аварийного участка возмутил приморцев
Выставка приморского художника Евгения Босака откроется в галерее “Арка” во Владивостоке 11 марта
Авиалайнер доставил во Владивосток иностранцев и россиян, прошедших карантин в Северной Корее
Застолье обернулось трагедией для двух жителей Партизанска
Дерзкий разбойник в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 миллиона рублей во Владивостоке
Да здравствуйте весенний снег: о погоде во Владивостоке на 10 марта 2020 года
Пытался перезарядить: в Приморье парень случайно выстрелил в себя из «Сайги»
Грязные приемы: двое из Уссурийска до смерти забили битой неприятеля
Во Владивостоке осудят «даму», которая вонзила нож в возлюбленного
Ушел из дома и не вернулся: в Приморье 8 марта пропал ребенок
8 марта подарило Приморью восемь мальчиков и шесть девочек
Появилась фотография с места трагедии, где водитель насмерть задавил жену 8 марта во Владивостоке
«Воздушный десант» оттачивает мастерство, чтобы сохранить лес от пожаров в Приморье
Туман, дождь и слабый плюс: о капризах погоды во Владивостоке на 9 марта 2020 года
Трагедия в день праздника: пожилой мужчина насмерть сбил свою жену
В камбале от уссурийских компаний нашли кишечную палочку
Не вошел в поворот: во Владивостоке из-за неудачного маневра водителя два человека попали в больницу
Стало известно, когда Приморье вновь засыпет снегом
В Приморье на Центральной улице загорелась баня
Автовокзал Владивостока отменяет несколько рейсов по Приморью на 8 марта
Погода во Владивостоке и Приморье на 8 марта 2020: легкий плюс и слабый туман