Дерзкий разбойник в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 миллиона рублей во Владивостоке

10 Март 2020 2020-03-10T01:44:50+03:00

Поймали его в аэропорту дальневосточной столицы и заковали в наручники

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30-летний мужчина приехали в Приморье из Улан-Удэ. Полиция Владивостока узнала о нем, после того, как он совершил разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в Советском районе. Он ворвался в торговый павильон, спрятав лицо за медицинской маской, и, пугая сотрудников предметом, похожим на пистолет, разбил витрины и вынес украшения. Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.

Только вот миллионером он был недолго. Вскоре дерзкого мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Он тогда прятался от следствия в аэропорту. Даже оказал сопротивление, но его заковали в наручники и повели в отделение.

- У подозреваемого изъята большая часть похищенных ювелирных изделий, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный в особо крупном размере).

Сейчас он находится под стражей. Полицейские проверяют, не причастен ли он к аналогичным преступлениям. А пока ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU