Застолье обернулось трагедией для двух жителей Партизанска

10 Март 2020 2020-03-10T02:23:35+03:00

Один из них скончался, второй – под стражей

Изменить размер текста: A A

Как полагают следователи, случилось все 5 марта 2020 года в Партизанске. Там в доме по Восточному переулку проходило застолье. Горячительное выпивали четыре человека. Вечеринка обернулась настоящей трагедией после того, как между двумя мужчинами вспыхнула ссора. В итоге 50-летний ранее судимый местный житель схватил кухонный нож и ударил им в шею неприятеля. Тот из-за обильной кровопотери скончался на месте. Ему было 55 лет.

Следователи, прибывшие на место происшествия, возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Обвиняемый дал признательные показания в совершении преступления, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. -По ходатайству следователя судом он заключен под стражу сроком на 2 месяца.

В ведомстве отмечают, что сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Запланированы медицинские экспертизы и допрос свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU