2020-03-10T03:52:43+03:00
Общество

Авиалайнер доставил во Владивосток иностранцев и россиян, прошедших карантин в Северной Корее

Это первый спецрейс, организованный компанией Air Koryo для вывоза иностранцев
Константин МИХАЙЛОВ
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Иностранцы покидают Северную Корею. Фото: Петлица АнтонИностранцы покидают Северную Корею. Фото: Петлица Антон
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9 марта во Владивосток прибыл самолет из Пхеньяна, который доставил 60 иностранцев и 13 россиян, отбывавших в КНДР карантин из-за коронавируса. Спецрейс Air Koryo привез иностранных дипломатов, которые в течение месяца не могли покинуть Северную Корею, сообщил представитель авиакомпании.

Рейс был организован по просьбе европейских дипмиссий. Через Россию вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации. По данным агентства Reuters, Северная Корея не подтвердила ни одного случая заражения коронавирусом.

Во Владивостоке иностранцы не останутся — их отправят домой. То же относится к 13 прибывшим россиянам. Их ждет углубленное медицинское обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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