2020-03-10T03:21:58+03:00
Общество

Выставка приморского художника Евгения Босака откроется в галерее “Арка” во Владивостоке 11 марта

Искусствоведы определяют стиль художника как 3D–супрематизм
Константин МИХАЙЛОВ
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Картина Евгения Босака «Батарея Владивостокской крепости. о. Русский»Картина Евгения Босака «Батарея Владивостокской крепости. о. Русский»
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Евгений Босак, художник и реставратор Приморской государственной картинной галереи представит во владивостокской галерее "Арка” выставку своих работ «БОСАК. Живопись как высказывание». Вернисаж состоится 11 марта. А продлится экспозиция лишь до 28 марта, сообщает галерея.

Искусствовед Наталья Левданская пишет: «У Босака цветоформа, изобретенная Казимиром Малевичем, приобретает дополнительную выразительность за счет объёма, сочетания массива краски аккуратно или беспорядочно смешанных цветов с пустотами, глубиной, подчеркивающей объём и добавляющей игру светотени. Я бы назвала такую манеру 3D–супрематизм».

Новая серия произведений художника названа им «пресс». Работы созданы наложением одного на другой нескольких слоёв стекла с нанесённым на каждый из них «изображением». Объявлено, что на выставке ожидается некий сюрприз для любителей фотографироваться на фоне произведений искусства.

Евгений Босак родился в 1975 году в городе Спасск-Дальний. Имеет академическое образование живописца. Кроме реставрации произведений графики в Приморской государственной картинной галерее, преподаёт в детском эстетическом центре при Дальневосточном государственном институте искусств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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