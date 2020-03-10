«Это порнография какая-то от дорожников»: ремонт аварийного участка возмутил приморцев

10 Март 2020 2020-03-10T03:46:55+03:00

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В популярной автомобильной группе Приморья появилось видео с весьма странным способом укладки асфальта, на улице Котельникова во Владивостоке. На участке, где осенью проходил ремонт подпорной стены, образовались масштабные ямы. Именно их и решили экстренно заделать. Однако асфальт вперемешку со снегом вызвал скорее негодование, чем одобрение очевидцев.

– На Котельникова происходит какая-то порнография от дорожников. Видимо следом за обвалом рубля, произошла оптимизация расходов, – гневно высказываются автолюбители.

Так из-за чего же все началось? После затянувшегося ремонта подпорной стены на Котельникова, на дороге осталась неровность. Подрядчик тогда не укладывался в сроки и, по всей вероятности, решил выровнять покрытие на проезжей части, при удобном моменте. Но почему-то не сделал этого ни через месяц, ни через два. В итоге на участке образовались большие ямы, которые стали причиной постоянных заторов.

Ремонт закончился в декабреФото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока отреагировала на жалобы автомобилистов и решила в выходные засыпать огромные выбоины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765473" frameborder="0"></iframe> Засыпка ям во Владивостоке вызвала недоумение автомобилистов.Видео: dps_vl

– Приняты временные меры. Когда позволят погодные условия, участок заасфальтируют, – констатировала специалист пресс-службы мэрии Ольга Суходоева.

Так что автолюбителям предстоит еще немного потерпеть. Кстати, стоит отметить, что похожая неровность грозит новыми ямами и на Суханова. Здесь еще в ноябре проходил ремонт городских коммуникаций. Рабочие тогда сняли слой асфальта, а выравнивать покрытие по завершению работ не стали. В итоге автомобилисты все это время вынуждены притормаживать.

На Суханова асфальт тоже не выровнялиФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU