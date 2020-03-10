В Приморье МЧС категорически запретило выезд на лед автотранспорта

10 Март 2020 2020-03-10T04:02:58+03:00

Прошедшая зима была богата на утонувшие машины. Фото: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

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МЧС России по Приморскому краю опубликовало на своем официальном сайте фразу, набранную, что называется капслоком:

ВЫЕЗД НА ЛЁД АВТОТРАНСПОРТА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН!!!

Попытка докричаться до безответственных водителей вполне понятна: всю зиму сообщения о провалившихся под лед машинах появлялись в местных СМИ. И сейчас, когда погода в Приморье уже характеризуется плюсовыми температурами, несмотря на все предупреждения спасателей, некоторые жители края продолжают подвергать свои жизни опасности.

МЧС напоминает об ответственности, предусмотренной статьёй 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ. Нарушение закона грозит административным штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU