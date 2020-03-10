Новое казино «Шамбала» откроется под Владивостоком в мае

10 Март 2020 2020-03-10T06:02:56+03:00

В проект вложили деньги инвесторы из России, Гонконга, Королевства Камбоджа, Республики Корея и Японии

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Открытие первого этапа игорно-развлекательного комплекса «Шамбала» ожидается в Приморье в мае. Российский инвестор проекта завершает строительные работы, сообщает сайт правительства Приморского края.

Объем инвестиций в проект - 8 миллиардов рублей. На строительной площадке одновременно работает 280 человек от 30 подрядных организаций и 10 единиц строительной техники. Монолитные работы здания завершены. Осуществляет монтаж и пусконаладочные работы оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей. Параллельно внутри здания проводятся отделочные работы на всех этажах.

Игорная зона — это часть масштабного проекта Интегрированный развлекательный курорт «Приморье». «Шамбала» станет вторым объектом на территории игорной зоны. Комплекс расположился возле озера «Черепашье». С 2015 года в зоне работает гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal.

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ИСТОЧНИК KP.RU