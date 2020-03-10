Новое фотоукрытие появилось национальном парке «Земля леопарда»

10 Март 2020 2020-03-10T04:57:36+03:00

Место съемки специально предназначено для наблюдения за копытными животными с максимально близкого расстояния

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Новое укрытие, созданное на заповедной территории, позволит в естественной среде увидеть множество пятнистых оленей, кабанов и косуль, уже зафиксированы целые стада этих диких животных — сообщил сайт “Земли леопарда”.

Внутри фотоукрытие оборудовано для комфортного проживания двух человек на протяжении нескольких дней: двухъярусная кровать, санузел, газовая плита, стол и обогреватель. Съемка ведется через смотровые окна. Рядом с домиком расположена подкормочная станция с сеном и зерном.

На “Земле леопарда” в рамках уникального проекта «Дикий Дальний Восток» работает целая сеть укрытий для фотографов, позволяющая увидеть и заснять редких животных юго-восточного Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU