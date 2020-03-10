Февраль в Приморье был экстремально теплым, к тому же экстремально снежным

10 Март 2020 2020-03-10T07:24:06+03:00

Февраль в этом году не скупился на снег Фото: Олег УКЛАДОВ

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“Февраль по температурному режиму оказался экстремально теплым, с избытком осадков на значительной территории” - утверждают метеорологи региона.

Средняя месячная температура воздуха составила -7…-12 °C.

На севере местами -13…-15 °C.

На южном побережье -4…-6 °C.

Эти температуры 2-5 °C выше средних многолетних значений. Специалисты ведомства отмечают, что за последние 20 лет распределение аномалий температуры и осадков в феврале 2020 года оказалось аналогичным распределению аномалий в феврале 2004, 2007 и 2015 годов.

В феврале отмечалось всего 7 дней с сильным северо-западным ветром в крае. Обычно таких дней 12-14.

Водность рек сохранялась выше средних многолетних значений. Весьма интенсивно накапливался снег. Высота снежного покрова на большей территории края составила больше нормы в 1,1-1,7 раза. На восточном побережье и в отдельных западных районах (на приграничной территории) больше в 1,8-2,4 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU