Февраль в Приморье был экстремально теплым, к тому же экстремально снежным
“Февраль по температурному режиму оказался экстремально теплым, с избытком осадков на значительной территории” - утверждают метеорологи региона.
Средняя месячная температура воздуха составила -7…-12 °C.
На севере местами -13…-15 °C.
На южном побережье -4…-6 °C.
Эти температуры 2-5 °C выше средних многолетних значений. Специалисты ведомства отмечают, что за последние 20 лет распределение аномалий температуры и осадков в феврале 2020 года оказалось аналогичным распределению аномалий в феврале 2004, 2007 и 2015 годов.
В феврале отмечалось всего 7 дней с сильным северо-западным ветром в крае. Обычно таких дней 12-14.
Водность рек сохранялась выше средних многолетних значений. Весьма интенсивно накапливался снег. Высота снежного покрова на большей территории края составила больше нормы в 1,1-1,7 раза. На восточном побережье и в отдельных западных районах (на приграничной территории) больше в 1,8-2,4 раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU