2020-03-10T09:16:10+03:00
Общество

Масок и перчаток на 2,3 миллиона долларов вывезли из ДФО за два первых месяца года

По весу вывезенных медицинских товаров оказалось в почти в 14 раз больше, чем за весь прошлый год
Константин МИХАЙЛОВ
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Российские маски отправлялись большей частью в КитайРоссийские маски отправлялись большей частью в КитайФото: Артем КИЛЬКИН
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За январь и февраль 2020 года в таможенных органах Дальнего Востока было оформлено на вывоз 69 тонн медицинских масок, перчаток и других медицинских изделий. Стоимость вывезенного товара составила 2 миллиона 300 тысяч долларов США. Об этом сообщил начальника отдела таможенной статистики Дальневосточного таможенного управления Олега Нестеренко. Он отметил, что за весь 2019 год таких медицинских изделий было вывезено лишь 5,3 тонны статистической стоимостью 20 тысяч долларов США.

Со 2-го марта вывоз медицинских масок, бахил, марли, медицинских перчаток, некоторых видов дезинфицирующих средств был запрещен постановлением Правительства РФ. Запрет продлится до 1 июня 2020 года. Полный перечень продукции, запрещенной к вывозу, указан в приложении к постановлению. Запрет не касается физических лиц. Они могут вывозить из России эти товары в личных целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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