В приморском селе Галенки полицейские отобрали у местного жителя два с половиной килограмма марихуаны

10 Март 2020 2020-03-10T09:56:15+03:00

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Факт незаконного хранения запрещенного вещества жителем села Галенки был установлен сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Октябрьскому району Приморья. Когда полиция осмотрела дом и двор сельчанина, была обнаружена алюминиевая фляга. А в ней вещество темного цвета со специфическим запахом. В дальнейшем экспертиза подтвердила догадку сотрудников МВД — вещество оказалось каннабисом.

Находка потянула на 2 килограмма 500 граммов. А это в свою очередь тянет на наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, сообщила пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU