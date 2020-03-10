В приморском селе Галенки полицейские отобрали у местного жителя два с половиной килограмма марихуаны
Факт незаконного хранения запрещенного вещества жителем села Галенки был установлен сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Октябрьскому району Приморья. Когда полиция осмотрела дом и двор сельчанина, была обнаружена алюминиевая фляга. А в ней вещество темного цвета со специфическим запахом. В дальнейшем экспертиза подтвердила догадку сотрудников МВД — вещество оказалось каннабисом.
Находка потянула на 2 килограмма 500 граммов. А это в свою очередь тянет на наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, сообщила пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району.
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ИСТОЧНИК KP.RU