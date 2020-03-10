Видео: как Китай противостоит эпидемии коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T09:54:10+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765501" frameborder="0"></iframe> Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19.

Китайские власти рассказали, какие меры страна применяет против COVID-19. Борьбой с эпидемией коронавирусной пневмонии руководит лично председатель КНР Си Цзиньпин. В своих указаниях профильным ведомствам он неоднократно подчеркивал необходимость ставить жизнь и здоровье населения превыше всего.

- Безопасность и здоровье людей для нас на первом месте. Противоэпидемический контроль на уровне микрорайонов – фундамент дальнейшей борьбы с коронавирусом. Если последовательно проводить эту работу, победа будет за нами, - заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также призвал сосредоточить ресурсы медицинской помощи и защиты на переднем крае борьбы с коронавирусом. Только взяв под контроль эпидемическую ситуацию в ключевых регионах, можно остановить распространение нового вируса в стране, заключил Си Цзиньпин.

ИСТОЧНИК KP.RU