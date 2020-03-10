Видео: как Китай противостоит эпидемии коронавируса
Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19.
Китайские власти рассказали, какие меры страна применяет против COVID-19. Борьбой с эпидемией коронавирусной пневмонии руководит лично председатель КНР Си Цзиньпин. В своих указаниях профильным ведомствам он неоднократно подчеркивал необходимость ставить жизнь и здоровье населения превыше всего.
- Безопасность и здоровье людей для нас на первом месте. Противоэпидемический контроль на уровне микрорайонов – фундамент дальнейшей борьбы с коронавирусом. Если последовательно проводить эту работу, победа будет за нами, - заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер также призвал сосредоточить ресурсы медицинской помощи и защиты на переднем крае борьбы с коронавирусом. Только взяв под контроль эпидемическую ситуацию в ключевых регионах, можно остановить распространение нового вируса в стране, заключил Си Цзиньпин.
ИСТОЧНИК KP.RU