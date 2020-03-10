Танцплощадка из довоенных 30-х прошлого столетия появится во Владивостоке на один майский вечер

10 Март 2020 2020-03-10T10:31:53+03:00

Танцы в стиле "ретро" состоятся во Владивостоке 9 мая. Фото: сайт правительства Приморского края

Танцы на набережной Спортгавани устроят в честь Дня Победы

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Танцевальный вечер состоится 9 мая на набережной Спортивной гавани Владивостока. Воссоздать атмосферу предвоенной танцплощадки задумали военно-патриотический клуб «Первый Дальневосточный фронт», военно-патриотический клуб «Владкамрад» и студия исторического танца «Олирна».

Мероприятие получило название “Рио-Рита” в честь популярного танца минувших лет. Как сообщает сайт правительства Приморского края, помимо знаменитой “Рио-Риты” на танцполе будут звучать модные старые мелодии: «На сопках Маньчжурии» Шатрова, «Амурские волны» Кюсса, «В городском саду» Блантера и «Кумпарсита» Родригеса.

Участники и зрители ретро-шоу также смогут попробовать советское мороженое, газировку, пирожки и леденцы на палочках.

Организаторы представления предлагают горожанам и гостям Владивостока прийти на танцевальный вечер в нарядах 30-40 годов 20 века, чтобы сделать оригинальные снимки на память.

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ИСТОЧНИК KP.RU