Мэрия Владивостока пообещала горожанам новые павильоны на остановках общественного транспорта
О том, что в этом году в столице российского Дальнего Востока приведут в порядок более трех десятков остановочных павильонов, заявило городское управление дорог и благоустройства. «Ведётся поиск подрядчика, которому предстоит провести первую часть работ по ремонту и установке новых павильонов на ряде улиц краевого центра», - сообщают представители ведомства. Уточняется, что на части автобусных остановок проведут ремонтные работы, а на других – установят новые павильоны.
Стеклянные павильоны до конца августа установят на Шилкинской, 42 (напротив торгового центра «Шилка»), Русской, 87 (в сторону кольца «Багратиона»), Русской, 57 стр 8 («Клиническая больница»), Русской, 52, Свердлова, 30, Можайской, 22, Маковского, 11, («Санаторий Амурский залив») и Героев Тихоокеанцев, 20в («Восточная верфь»).
Проведут ремонт остановок «Варяг» (в сторону кольца «Багратиона») и «Заводская» (с обеих сторон). В планах также благоустройство ещё более 20 остановок, - говорится в сообщении мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU