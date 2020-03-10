Алексей Тимченко: Поправки в Конституцию станут подушкой безопасности для населения

10 Март 2020 2020-03-10T13:12:33+03:00

По мнению председателя «Деловой России», изменения в законе особенно важны в связи с обвалом рубля и нефти

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Экономика не только Приморского края, но и всей России сейчас, мягко говоря, непростая. Взять недавний обвал нефти и, соответственно, рубля. Однако, по мнению Алексея Тимченко, омбудсмена по защите прав предпринимателей в СПВ, паниковать гражданам сейчас не стоит. Во-первых, это не нечто из ряда вон выходящее, а, во-вторых, под влиянием многих факторов вскоре произойдет «отскок» в обратную сторону.

- Мы наблюдаем сложение двух негативных факторов, которые оказали негативное влияние на мировую экономику и мировые рынки в целом – это эпидемия коронавируса, которая сказалась на состоянии глобальных рынков и поставках многих товаров и услуг по всему миру, а также резкое курсовое падение рубля из-за удешевления цены нефти. Все объяснимо, и мы должны понимать, что скоро начнется рецессия. Она может продлиться несколько месяцев, и в целом это вполне укладывается в традиционные экономические «волны» в фазе спада и чувствуется как в развитых экономиках, так и развивающихся, - рассказывает Алексей Тимченко, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в свободном порту Владивосток, территориях опережающего развития и иных особых экономических зонах.

Эксперт также считает, что Дальний Восток подвергся самым негативным тенденциям. Ведь местные регионы, как никто другой, интегрировались с ведущими экономиками АТР, прежде всего китайской.

- Думаю, что никакой паники быть не должно, наоборот, это шанс для развития стратегии импортозамещения во многих сферах хозяйства, прежде всего в агробизнесе.

Алексей Тимченко не мог не прокомментировать и актуальную в стране тему поправок в Конституцию. Председатель «Деловой России» считает, что в связи со сложившейся экономической ситуацией, они будут выполнять роль «подушки безопасности» для населения.

- Предстоящее через месяц с небольшим голосование по внесению поправок в Конституцию, поскольку речь там идет о социальных гарантиях для граждан, которые будет нести государство и которые всегда будут выполнять роль своеобразной «подушки безопасности» для населения. Экономическая ситуация же неизбежно будет меняться, в том числе и в сторону улучшения, но точный прогноз для нашей экономики, в особенности на региональном уровне, будет зависеть во многом от общемировых и глобальных трендов.

ИСТОЧНИК KP.RU