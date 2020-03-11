Массовое ДТП во Владивостоке спровоцировала скоростная малолитражка

11 Март 2020 2020-03-11T01:07:57+03:00

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Авария с участием сразу 4 авто во Владивостоке попала на запись видеорегистратора. Не исключено, что кадры помогут разобраться при оформлении ДТП, ведь ситуация на дороге оказалась спорная.

Авария случилась на Снеговой, 111. Водитель малолитражки, как говорится, ехал на все деньги, причем по встречной полосе. Однако утверждать, что это именно «встречка» при отсутствии разметки довольно сложно. Владелец грузовика, который двигался перед Toyota Aqua, решил резко повернуть, но не убедился в безопасности маневра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765672" frameborder="0"></iframe> Авария во Владивостоке попала на видео.Видео: AK_VDK (Аварийные комиссары Приморья)

Естественно, что автомобилист просто не ожидал подобной атаки с другой полосы, но посмотреть в зеркала все же стоило. В итоге столкнувшиеся машины проследовали прямиком во двор, где врезались еще в два припаркованных автомобиля.

– Двоих на пересдачу, с лишением на два года минимум,– констатируют жители Владивостока в социальных сетях.

Почти кружок по интересам. Фото: AK_VDK, dps_vl

Виновника происшествия предстоит определить специалистам.

В аварии пострадали 4 авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU