2020-03-11T01:07:57+03:00
Происшествия

Массовое ДТП во Владивостоке спровоцировала скоростная малолитражка

Момент происшествия попал на видеорегистратор [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Автомобили въехали в запаркованный двор. Фото: AK_VDK, dps_vlАвтомобили въехали в запаркованный двор. Фото: AK_VDK, dps_vl
Изменить размер текста:

Авария с участием сразу 4 авто во Владивостоке попала на запись видеорегистратора. Не исключено, что кадры помогут разобраться при оформлении ДТП, ведь ситуация на дороге оказалась спорная.

Авария случилась на Снеговой, 111. Водитель малолитражки, как говорится, ехал на все деньги, причем по встречной полосе. Однако утверждать, что это именно «встречка» при отсутствии разметки довольно сложно. Владелец грузовика, который двигался перед Toyota Aqua, решил резко повернуть, но не убедился в безопасности маневра.

Авария во Владивостоке попала на видео.Видео: AK_VDK (Аварийные комиссары Приморья)

Естественно, что автомобилист просто не ожидал подобной атаки с другой полосы, но посмотреть в зеркала все же стоило. В итоге столкнувшиеся машины проследовали прямиком во двор, где врезались еще в два припаркованных автомобиля.

– Двоих на пересдачу, с лишением на два года минимум,– констатируют жители Владивостока в социальных сетях.

Почти кружок по интересам. Фото: AK_VDK, dps_vl

Почти кружок по интересам. Фото: AK_VDK, dps_vl

Виновника происшествия предстоит определить специалистам.

В аварии пострадали 4 авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

В аварии пострадали 4 авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП во Владивостоке спровоцировала скоростная малолитражка
Алексей Тимченко: Поправки в Конституцию станут подушкой безопасности для населения
Мэрия Владивостока пообещала горожанам новые павильоны на остановках общественного транспорта
Танцплощадка из довоенных 30-х прошлого столетия появится во Владивостоке на один майский вечер
Видео: как Китай противостоит эпидемии коронавируса
В приморском селе Галенки полицейские отобрали у местного жителя два с половиной килограмма марихуаны
Масок и перчаток на 2,3 миллиона долларов вывезли из ДФО за два первых месяца года
Февраль в Приморье был экстремально теплым, к тому же экстремально снежным
Новое фотоукрытие появилось национальном парке «Земля леопарда»
Новое казино «Шамбала» откроется под Владивостоком в мае
В Приморье МЧС категорически запретило выезд на лед автотранспорта
«Это порнография какая-то от дорожников»: ремонт аварийного участка возмутил приморцев