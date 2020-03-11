2020-03-11T02:50:50+03:00
Общество

Ледовое «стояние»: Владивосток сковали масштабные пробки

Уровень заторов на дорогах города достиг 8 баллов
Милана СОКОЛ
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Ситуация на дорогах Владивостока оставляет желать лучшегоСитуация на дорогах Владивостока оставляет желать лучшегоФото: Милана СОКОЛ
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Снегопад, который продолжается в приморской столице со вчерашнего дня, не лучшим образом сказывается на дорожной обстановке. Несмотря на проливку реагентами и расчистку транспортных артерий техникой, часть магистралей оказалась скована льдом. Естественно не обошлось без пробок. Загруженность дорог сервисом «Яндекс» оценивается в 8 баллов.

Крайне осложнено движение на Снеговой Пади. Во всех направлениях скована улица Адмирала Горшкова. Заторы также на Анны Щетининой. Затор в сторону города наблюдается на Русской.

С 14 километра осложнен въезд в город. Масштабная пробка тянется с Маковского по всему проспекту 100-летия Владивостока, вплоть до «Моргородка».

Замедлено движение в направлении центра на Нейбута и Адмирала Юмашева. Простаивает в ожидании движения транспорт в районе Баляева.

С Суханова начинается пробка на Некрасовский путепровод, а заканчивается лишь на мосту в районе Второй Речки.

Котельникова, 3-я Рабочая, проспекты Народный и Красного Знамени также скованы пробками.

На дорогах приморской столицы гололедица и снежный накат. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию. В связи с неблагоприятными погодными условиями по возможности лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

Дороги Владивостока сковали заторы Фото: Яндекс.Пробки

Дороги Владивостока сковали заторыФото: Яндекс.Пробки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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