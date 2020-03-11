Очередное убийство во время распития алкоголя произошло в ночь на 8 марта в Советском районе Владивостока

11 Март 2020 2020-03-11T02:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление произошло в доме, расположенном в районе владивостокского пляжа «Чайка». Двое: он и она — решили, видимо, начать праздновать пораньше. И в ночь с 7-го на 8-е марта в квартире, где позже случилась трагедия шло распитие горячительных напитков. В какой-то момент взаимопонимание между людьми было утрачено.

38-летняя женщина, жительница Михайловского района, схватила кухонный нож и ударила своего 36-летнего сожителя в бедро. Была повреждена бедренная артерия и мужчина умер на месте от потери крови.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Гражданке вменяется убийство по неосторожности. Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU