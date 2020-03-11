2020-03-11T02:30:37+03:00
Общество

Очередное убийство во время распития алкоголя произошло в ночь на 8 марта в Советском районе Владивостока

Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины — убийцы
Константин МИХАЙЛОВ
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Праздничные дни прибавляют работы правоохранителямПраздничные дни прибавляют работы правоохранителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Преступление произошло в доме, расположенном в районе владивостокского пляжа «Чайка». Двое: он и она — решили, видимо, начать праздновать пораньше. И в ночь с 7-го на 8-е марта в квартире, где позже случилась трагедия шло распитие горячительных напитков. В какой-то момент взаимопонимание между людьми было утрачено.

38-летняя женщина, жительница Михайловского района, схватила кухонный нож и ударила своего 36-летнего сожителя в бедро. Была повреждена бедренная артерия и мужчина умер на месте от потери крови.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Гражданке вменяется убийство по неосторожности. Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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