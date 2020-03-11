2020-03-11T03:04:54+03:00
Общество

“Дни были огненными!”. Зампред правительства Приморья Константин Шестаков рассказал о поездке в Ташкент за фруктами

Приморье и Узбекистан договорились о прямых поставках плодоовощной продукции в край
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморье и Узбекистан договорились о поставках плодоовощной продукции в край. Фото: фейсбук К. ШестаковПриморье и Узбекистан договорились о поставках плодоовощной продукции в край. Фото: фейсбук К. Шестаков
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Константин Шестаков, заместитель председателя регионального правительства, вернувшись из деловой поездки в Узбекистан, написал в своем аккаунте фейсбук:

“Дни были огненными! Командировка прошла на одном дыхании. Мы с Министром промышленности и торговли Приморского края и представителями торговых сетей "Реми", "Экономыч" и "Фреш 25" работали в Ташкенте. Встречались с Министром транспорта Узбекистана, заместителем министра инвестиций и торговли страны, производителями сельхозпродукции, логистическими компаниями, послом России в Узбекистане и представителями торгпредства”.

Напомним, делегация Приморья с 4 по 7 марта посетила бывшую советскую республику, чтобы наладить взаимные прямые поставки овощей и фруктов между Приморьем и регионами Узбекистана.

Как сообщает Константин Шестаков, о деталях достигнутой договоренности он напишет позже, но “качественные овощи и фрукты” приморцы увидят на полках торговых сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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